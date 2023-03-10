«Авангард» отправит «Сибирь» в отпуск, в Нижнем снова ждём шоу? День плей-офф КХЛ. Онлайн

Вчера «Локомотив» стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина, но огненный первый раунд продолжается. Сегодня, 10 марта, пятые игры состоятся в сериях «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», ЦСКА – «Северсталь» и «Торпедо» — «Динамо» М. Матчи пройдут в Омске, Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

Шанс закончить противостояние есть только у «Авангарда», который ведёт в серии с «Сибирью» 3-1. В других же парах точно будет шестой матч, но кто подойдёт к нему в приподнятом настроении? Следим за всеми событиями игрового дня в режиме онлайн-трансляции.