«Авангард» отправит «Сибирь» в отпуск, в Нижнем снова ждём шоу? День плей-офф КХЛ. Онлайн

Вчера «Локомотив» стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина, но огненный первый раунд продолжается. Сегодня, 10 марта, пятые игры состоятся в сериях «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», ЦСКА – «Северсталь» и «Торпедо» — «Динамо» М. Матчи пройдут в Омске, Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде соответственно.
Шанс закончить противостояние есть только у «Авангарда», который ведёт в серии с «Сибирью» 3-1. В других же парах точно будет шестой матч, но кто подойдёт к нему в приподнятом настроении? Следим за всеми событиями игрового дня в режиме онлайн-трансляции.
Игровой день начнётся очередной серией сибирского дерби — «Авангард» примет на своей площадке «Сибирь». Стартовое вбрасывание — в 16:30 по московскому времени. Омичи лидируют со счётом 3-1 по матчам и могут первыми на Востоке выйти в полуфинал конференции.
Экс-главный тренер «ястребов» Сергей Герсонский считает, что новосибирцам будет непросто исправить сложившееся положение. «Это очень серьёзная ситуация. Мне приходилось быть в такой ситуации, честно скажу, выйти из неё непросто. «Авангард» разобрал, что приносит успех, могут играть долгий период времени строго-строго-строго, где-то забить гол, использовать ошибку», — сказал специалист «Чемпионату».
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