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Онлайн-трансляции и результаты матчей плей-офф КХЛ 10 марта, расклады в розыгрыше Кубка Гагарина, итоги игрового дня

«Авангард» отправит «Сибирь» в отпуск, в Нижнем снова ждём шоу? День плей-офф КХЛ. Онлайн
Егор Бульчук Сергей Емельянов
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День плей-офф КХЛ. Онлайн
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Рекордный первый раунд Кубка Гагарина продолжается.

Вчера «Локомотив» стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина, но огненный первый раунд продолжается. Сегодня, 10 марта, пятые игры состоятся в сериях «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», ЦСКА – «Северсталь» и «Торпедо» — «Динамо» М. Матчи пройдут в Омске, Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва

Шанс закончить противостояние есть только у «Авангарда», который ведёт в серии с «Сибирью» 3-1. В других же парах точно будет шестой матч, но кто подойдёт к нему в приподнятом настроении? Следим за всеми событиями игрового дня в режиме онлайн-трансляции.

Live Егор Бульчук

Игровой день начнётся очередной серией сибирского дерби — «Авангард» примет на своей площадке «Сибирь». Стартовое вбрасывание — в 16:30 по московскому времени. Омичи лидируют со счётом 3-1 по матчам и могут первыми на Востоке выйти в полуфинал конференции.

Экс-главный тренер «ястребов» Сергей Герсонский считает, что новосибирцам будет непросто исправить сложившееся положение. «Это очень серьёзная ситуация. Мне приходилось быть в такой ситуации, честно скажу, выйти из неё непросто. «Авангард» разобрал, что приносит успех, могут играть долгий период времени строго-строго-строго, где-то забить гол, использовать ошибку», — сказал специалист «Чемпионату».

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