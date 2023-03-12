«Северсталь» во второй раз в истории провела матч «на ноль» в плей-офф

В Череповце завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 3-3.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, череповчане во второй раз в истории и впервые с 2012 года провели матч «на ноль» в плей-офф (первый – 04.03.2012 с «Атлантом», 4:0). Ту серию «Северсталь» проиграла со счётом 2-4.

Лучшими бомбардирами «Северстали» в Кубке Гагарина являются Александр Петунин и Робин Пресс. В шести матчах за клуб хоккеисты набрали по 6 (2+4) очков каждый.

Седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 14 марта в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.