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«Тампа» уступила «Виннипегу», Кучеров – без очков

«Тампа» уступила «Виннипегу», Кучеров – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Виннипега» отличились Нейт Шмидт, Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

За «Тампу» забивали Алекс Киллорн и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский сделал 18 сейвов.

В следующем матча «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Виннипег» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Киллорн (Чирелли, Хагель) – 01:19 (5x5)   1:1 Шмидт (Стэнли) – 10:15 (5x5)   1:2 Нидеррайтер (Шайфли, Уилер) – 21:01 (5x4)   1:3 Бэррон (Диллон, Эпплтон) – 29:04 (5x5)   2:3 Чирелли (Хагель) – 30:01 (4x5)
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