«Тампа» уступила «Виннипегу», Кучеров – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Виннипега» отличились Нейт Шмидт, Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

За «Тампу» забивали Алекс Киллорн и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский сделал 18 сейвов.

В следующем матча «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Виннипег» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».