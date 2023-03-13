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Форвард «Вегаса» Дорофеев стал первой звездой матча с «Сент-Луисом». Он забил головой

Форвард «Вегаса» Дорофеев стал первой звездой матча с «Сент-Луисом». Он забил головой
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан первой звездой матча с «Сент-Луис Блюз». За 13 минут 21 секунду игрового времени на счету 22-летнего россиянина одна заброшенная шайба, одна результативная передача, четыре броска в створ, а также показатель полезности «+2».

Дорофеев забил победный гол в матче головой. Результативными передачами в голевой атаке отметились Вильям Карлссон и Райлли Смит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

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