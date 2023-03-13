Фастовский рассказал о возможном продлении контракта с тренером «Сибири» Мартемьяновым

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера клуба Андрея Мартемьянова.

«Это решается на заседании попечительского совета, что проводится в конце апреля; пока дата не определена. Консультации по этой теме идут, продолжаются, процесс этот не останавливается, но формально это может быть утверждено на заседании попечительского совета», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, «Сибирь» заняла в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги шестое место, набрав 83 очка после 68 матчей. В розыгрыше Кубка Гагарина новосибирцы в первом раунде встречались с омским «Авангардом» и уступили в серии – 1-4.