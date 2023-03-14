«Нефтехимик» расторг контракты с двумя канадскими нападающими

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ХК «Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил об уходе двух канадских нападающих — Энтони Камары и Хантера Шинкарука.

Отмечается, что контракты были расторгнуты по согласию сторон.

«Мы благодарим Энтони и Хантера за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Напомним, Камара стал игроком «Нефтехимика» перед сезоном-2022/2023. Канадский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 31 очко и став четвёртым бомбардиром команды. К ним форвард добавил четыре матча и 2 (0+2) балла в розыгрыше Кубка Гагарина.

Шинкарук присоединился к нижнекамцам в ходе регулярного чемпионата. Нападающий поучаствовал в 19 встречах, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.