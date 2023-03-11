Леонтьев: если бы «Нефтехимик» использовал все моменты, наверное, стал бы чемпионом
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ после поражения в шестой встрече первого раунда с «Ак Барсом» (2:4, 2-4).
«Если бы использовали все моменты, которые создавали, были бы чемпионами, наверное. У нас есть костяк команды на следующий сезон, мы с оптимизмом смотрим вперёд. Будем работать и идти вперёд.
Проиграли команде, которая обладает куда более высоким бюджетом? Тем интереснее играть. Хочется доказать самому себе, что ты на их фоне будешь лучше и сильнее. Мне в своё время всегда нравилось играть против первой пятёрки соперников, это было очень интересно. Если будешь играть против сильных, сам станешь сильным», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.
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