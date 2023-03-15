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Агент Овечкина сообщил сроки возвращения капитана «Вашингтона» на лёд

Агент Овечкина сообщил сроки возвращения капитана «Вашингтона» на лёд
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал, что травма 37-летнего форварда несерьёзная.

«Ничего серьёзного. Когда Овечкин вернётся на лёд? Со дня на день», — приводит слова Чистякова «Спорт-экспресс».

Напомним, Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 16 марта. На домашней площадке столичный клуб встретится с «Баффало Сэйбрз». Столичный клуб проиграл все шесть матчей текущего сезона без Овечкина. Россиянин является лучшим снайпером и бомбардиром «Вашингтона» с 62 (36+26) очками в 62 матчах текущего сезона НХЛ.

«Столичные» после 68 матчей набрали 71 очко и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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