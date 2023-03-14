Митчелл Марнер повторил рекорд НХЛ, принадлежащий Ягру, Лефлёру и Курри

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Таким образом, 25-летний канадский вингер довёл ассистентский счёт в нынешнем сезоне до 61 паса.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», это третий сезон, в котором Марнер смог отдать 60+ результативных передач. В прошлом чемпионате канадец набрал 62 голевых паса, а также 68 передач в сезоне-2018/2019. Благодаря этому хоккеист «Торонто» повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 60+ ассистами для крайних нападающих не старше 25 лет. Марнер сравнялся с Ги Лефлёром, Яри Курри и Яромиром Ягром.

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.