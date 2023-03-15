Комиссионер НХЛ Беттмэн заявил, что изменений в формате плей-офф не предвидится

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что не рассматривает изменение формата плей-офф, сообщает журналист Кристен Шилтон в своём «твиттере».
«Это работает хорошо», — заявил 70-летний специалист.
Напомним, с 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде с восьмой, вторая – с седьмой и так далее. С 2013 года была введена зона уайлд-кард для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой. Например, из-за такой формулы в первом раунде прошлого плей-офф сыграли «Торонто Мэйпл Лифс» (третье место в конференции) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (разделила четвёртые-пятые места с «Рейнджерс»).
Многие игроки и специалисты высказывали мнение, что текущая схема работает несправедливо.
- 15 марта 2023
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