Комиссионер НХЛ Беттмэн заявил, что изменений в формате плей-офф не предвидится

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что не рассматривает изменение формата плей-офф, сообщает журналист Кристен Шилтон в своём «твиттере».

«Это работает хорошо», — заявил 70-летний специалист.

Напомним, с 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде с восьмой, вторая – с седьмой и так далее. С 2013 года была введена зона уайлд-кард для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой. Например, из-за такой формулы в первом раунде прошлого плей-офф сыграли «Торонто Мэйпл Лифс» (третье место в конференции) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (разделила четвёртые-пятые места с «Рейнджерс»).

Многие игроки и специалисты высказывали мнение, что текущая схема работает несправедливо.