«Это воплощение безумия». Почему в Америке недовольны форматом плей-офф НХЛ?

Из-за нынешней формулы Кубка Стэнли уже в первом раунде могут встречаться две команды из топ-5 лиги. Менеджмент лиги всё пока устраивает.

Прямо перед уходом НХЛ на перерыв, связанный с Матчем звёзд, пришла крайне неприятная новость для офиса лиги: телерейтинги хоккейных матчей на двух национальных телеканалах ESPN и TNT упали на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это представляет не в лучшем свете лигу, которая только что получила значительную прибавку телеконтракта от упомянутых выше телевещателей.

Для этого есть объективные причины: например, ESPN в этом сезоне стал транслировать воскресные матчи, идущие параллельно играм НФЛ, против которых не может устоять ни одна другая трансляция. Кроме того, увеличилось количество трансляций, размывшее результаты лучших матчей. Но некоторые эксперты уже прошлись по давним болячкам лиги.

Например, бывший защитник «Торонто», «Сент-Луиса» и сборной Канады на ЧМ Карло Колайаково выделил несколько проблемных точек: «Нет противостояний, дерби; отсутствие сюжетных линий; больше шумихи вокруг обменов, чем реально совершённых трейдов; плохой маркетинг звёзд; ужасный формат плей-офф». Хотя последний пункт не имеет отношения к самой регулярке, критикуется он давно.

Как вы могли помнить, до 2013-го и новой нарезки дивизионов посев плей-офф НХЛ осуществлялся по общей таблице конференции, где три победителя дивизионов получали посевы с первого по третий. Эта система существовала 30 лет, а после локаута лига с небольшим изменением вернулась к старому дивизиональному посеву. До 1993-го в плей-офф играли четыре лучшие команды дивизиона, а сейчас — три лучшие команды каждого дивизиона и две лучшие из десятки оставшихся.

Очевидный минус этой системы мы можем видеть прямо сейчас. За два месяца до конца регулярки на нас с утомительной неизбежностью надвигается серия «Торонто» — «Тампа»: во второй раз подряд эти клубы, у которых есть потенциал играть в финале конференции, сшибутся в первом раунде. Согласно расчётам сайта MoneyPuck, две этих команды на 94% гарантировали себе второе и третье места в дивизионе, и вопрос здесь будет только в том, кто получит преимущество домашнего льда.

Серия «Тампа-Бэй» — «Торонто» Фото: AP/TASS

Совсем недавно с острой критикой нынешнего формата плей-офф выступил знаменитый журналист Ларри Брукс, который уже 30 лет пишет для NY Post. Для стилистики американских медиа заголовок вышел невероятно жёстким: «Тупой формат Кубка Стэнли — воплощение безумия».

«НХЛ старается не награждать команды за успех и делает всё возможное, чтобы уравнять команды — жёсткий потолок зарплат является символом этого. Сейчас в первом раунде могут сыграть четвёртая команда лиги «Торонто» и пятая команда «Тампа», при этом на Западе во второй раунд гарантированно пробьётся либо 10-й «Сиэтл», либо 11-й «Вегас».

Брукс долго перечисляет примеры таких пар, которых в истории современной лиги было достаточно. В прошлом году в первом раунде встречались «Торонто» (четвёртая команда регулярки) и «Тампа» (седьмая), а также «Миннесота» (пятая) и «Сент-Луис» (девятая). В 2018-м во втором раунде встретились «Нэшвилл» и «Виннипег», две лучшие команды регулярного сезона. Ещё за год до этого в первом раунде играли «Питтсбург» и «Коламбус» — вторая и четвёртая команды регулярки.

«Это не может быть сделано ради поддержания «райвалри», НХЛ сделала всё, чтобы они стали анахронизмом. Конечно, лига хочет показать каждому клубу, пробившемуся в плей-офф, что у него есть шанс. Но почему владельцы, которые тратятся по максимуму, нанимают правильных людей и год за годом выдают качественный продукт, одобряют систему, где их клуб может получить максимум четыре домашних матча плей-офф?»

«С таким же успехом на US Open можно свести в первом раунде Алькараса и Джоковича», — делает эффектную аналогию Брукс. «Год за годом. Это не просто безумие, это тупость», — заканчивает статью журналист.

Какие реальные аргументы есть за нынешний формат плей-офф? Несмотря на слова Брукса о смерти «райвалри» в НХЛ, мы видели, как лиге удавалось искусственно создавать их три года подряд. Речь идёт о серии «Питтсбург» – «Вашингтон», которая и так была напряжённой благодаря географическому соседству, а после начала эпохи Кросби и Овечкина тем более обострилась. Возможно, «Столичные» и «Пингвины» должны были провести три финала Востока подряд, но сетка плей-офф трижды подряд, с 2016-го по 2018-й, гарантировала их битву во втором раунде.

В прошлом году мы впервые за 30 лет увидели «Дерби Альберты», которое подарило фанатам матч со счётом 9:6 и кучу забитых голов. В этом году впервые с 2012-го в плей-офф могут встретиться «Рейнджерс» и «Дэвилз» — как ни крути, старые соперники делают серии незабываемыми, и НХЛ здесь явно жертвует спортивным принципом в пользу лишней драматургии.

Упомянутый выше Брукс предполагает и вторую, неожиданную причину — связана она с так называемыми «брекетами», прогнозами сеток плей-офф. В США особенную популярность получает заполнение «брекетов» на чемпионат баскетбольной NCAA, где могут участвовать и президенты страны. Нынешняя схема плей-офф, в отличие от посева 1-8, даёт чёткую структуру пар плей-офф до самого финала Кубка.

«Брекеты» в баскетбольной NCAA Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Для НХЛ, конечно, шоу-составляющая означает очень много и может затмить даже чисто спортивную, но разница в уровне дивизионов лиги порой может быть слишком велика. Сейчас, например, бедным родственником НХЛ выглядит Тихоокеанский дивизион, лет пять назад самым плотным в лиге был Центральный, а Атлантический был крайне слабым. Даже потолок зарплат не может выправить эту разницу, которая отражается и на общей схеме всего плей-офф.

В прошлом мае Гэри Бэттмен утверждал, что формат плей-офф работает великолепно, аналогов первого раунда НХЛ нет в других лигах. Однако постепенно раздаётся всё больше голосов за возвращение к старому, и буквально на днях за это высказался даже Сидни Кросби. «Команды должны вознаграждаться за регулярный сезон, он труден. Это лучший способ посева, он нравится мне чуть больше нынешнего».