Макдэвид и Драйзайтль повторили достижение Лемье, Ягра и Фрэнсиса 27-летней давности

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в прошедшем матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3) отметился дублем и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 100 (44+56). Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид в прошедшем матче забил гол и отдал результативную передачу, добравшись до отметки в 129 (56+73) набранных баллов в текущем сезоне.

Таким образом, «Эдмонтон» повторил достижение «Питтсбург Пингвинз», а именно игроков Марио Лемье, Яромира Ягра и Рона Фрэнсиса в сезоне-1995/1996 по скорости достижения 100+ очков двумя и более игроками в одном клубе, сообщает «твиттер» «Sportsnet Stats». Для этого команде понадобилось 68 матчей.

Напомним, Макдэвид и Драйзайтль повторили достижение НХЛ 48-летней давности. Это всего второй раз в истории НХЛ, когда в двух сезонах кряду 100+ очков набирали одноклубники.