Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 77 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 817-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».

Таким образом, Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 77 голов. На счету канадца 894 гола.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-6».

Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 1337 матчей, забив 817 голов и сделав 657 результативных передач при коэффициенте полезности «+77».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» выпустил счётчик голов Овечкина на официальном сайте клуба.