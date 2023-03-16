Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 77 голов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 817-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».
Таким образом, Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 77 голов. На счету канадца 894 гола.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-6».
Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 1337 матчей, забив 817 голов и сделав 657 результативных передач при коэффициенте полезности «+77».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» выпустил счётчик голов Овечкина на официальном сайте клуба.
Новость по теме«Вашингтон» выпустил счётчик голов Александра Овечкина
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