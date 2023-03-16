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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч закончился в серии буллитов со счётом 5:4 (3:1, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи — гол Ильи Любушкина вывел «Баффало» вперёд. На девятой минуте Джон-Джейсон Петерка удвоил преимущество гостей льда.

На 11-й минуте усилиями Ти Джея Оши, которому ассистировали Дилан Строум и Александр Овечкин. Ещё до конца первого периода усилиями Тайсона Джоста «Колорадо» вновь увеличил преимущество гостей в счёте.

Во втором периоде зрители забитых голов не увидели, а уже на старте третьего Евгений Кузнецов сократил отставане столичной команды в счёте. На 46-й минуте Земгус Гиргенсонс щзабросил четвёртую шайбу «Баффало» в матче.

Через пять минут «Кэпиталз» вновь сократил отставание в счёте — отличился российский форвард Александр Овечкин. За минуту до конца встречи при игре с пустыми воротами «Вашингтону» всё же удалось сравнять счёт и перевести встречу в овертайм — голом отметился Том Уилсон.

В овертайме победу «Вашингтону» принёс точный бросок Евгения Кузнецова.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2023, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Любушкин (Кребс, Стиллман) – 04:43 (5x5)   0:2 Петерка (Куинн) – 08:50 (5x5)   1:2 Оши (Строум, Овечкин) – 10:03 (5x4)   1:3 Джост – 18:06 (5x5)   2:3 Кузнецов (Алексеев, Оши) – 41:32 (5x5)   2:4 Гиргенсонс (Кребс, Пауэр) – 45:22 (5x5)   3:4 Овечкин (ван Римсдайк, Строум) – 50:30 (5x5)   4:4 Уилсон (Бекстрём) – 58:52 (6x4)   5:4 Кузнецов – 65:00
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