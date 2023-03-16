Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч закончился в серии буллитов со счётом 5:4 (3:1, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи — гол Ильи Любушкина вывел «Баффало» вперёд. На девятой минуте Джон-Джейсон Петерка удвоил преимущество гостей льда.
На 11-й минуте усилиями Ти Джея Оши, которому ассистировали Дилан Строум и Александр Овечкин. Ещё до конца первого периода усилиями Тайсона Джоста «Колорадо» вновь увеличил преимущество гостей в счёте.
Во втором периоде зрители забитых голов не увидели, а уже на старте третьего Евгений Кузнецов сократил отставане столичной команды в счёте. На 46-й минуте Земгус Гиргенсонс щзабросил четвёртую шайбу «Баффало» в матче.
Через пять минут «Кэпиталз» вновь сократил отставание в счёте — отличился российский форвард Александр Овечкин. За минуту до конца встречи при игре с пустыми воротами «Вашингтону» всё же удалось сравнять счёт и перевести встречу в овертайм — голом отметился Том Уилсон.
В овертайме победу «Вашингтону» принёс точный бросок Евгения Кузнецова.
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