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Хет-трик Павла Бучневича не помог «Сент-Луису» набрать очки в матче с «Миннесотой»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:5.

Российский нападающий Павел Бучневич открыл счёт уже на пятой минуте игры. На 13-й минуте счёт сравнял Йоэль Эрикссон Эк. Якуб Врана вывел хозяев вперёд на 15-й минуте. Спустя три минуты он оформил дубль.

На 25-й минуте Йон Клингберг забил за гостей. Затем счёт сравнял Оскар Сундквист. Мэйсон Шоу забил на 27-й минуте. На 32-й минуте Бучневич оформил дубль. А спустя ещё минуту за гостей отличился Райан Хартман. На 34-й минуте голом отметился Алекс Голигоски.

Райан Ривз отличился на 43-й минуте. На 49-й минуте Хартман оформил дубль. А Бучневич оформил хет-трик на 55-й минуте игры.