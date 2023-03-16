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Хет-трик Павла Бучневича не помог «Сент-Луису» набрать очки в матче с «Миннесотой»

Хет-трик Павла Бучневича не помог «Сент-Луису» набрать очки в матче с «Миннесотой»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:5.

Российский нападающий Павел Бучневич открыл счёт уже на пятой минуте игры. На 13-й минуте счёт сравнял Йоэль Эрикссон Эк. Якуб Врана вывел хозяев вперёд на 15-й минуте. Спустя три минуты он оформил дубль.

На 25-й минуте Йон Клингберг забил за гостей. Затем счёт сравнял Оскар Сундквист. Мэйсон Шоу забил на 27-й минуте. На 32-й минуте Бучневич оформил дубль. А спустя ещё минуту за гостей отличился Райан Хартман. На 34-й минуте голом отметился Алекс Голигоски.

Райан Ривз отличился на 43-й минуте. На 49-й минуте Хартман оформил дубль. А Бучневич оформил хет-трик на 55-й минуте игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2023, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 8
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бучневич (Крюг, Такер) – 04:43 (5x5)   1:1 Эрикссон Эк (Болди, Хартман) – 12:10 (5x4)   2:1 Врана (Крюг, Биннингтон) – 14:10 (5x4)   3:1 Врана (Кайру, Шенн) – 17:53 (5x4)   3:2 Клингберг (Юханссон, Эрикссон Эк) – 24:54 (5x5)   3:3 Сундквист (Стил, Годро) – 26:05 (5x5)   3:4 Шоу (Ривз, Эрикссон Эк) – 26:52 (5x5)   4:4 Бучневич (Томас, Крюг) – 31:24 (5x4)   4:5 Хартман (Цуккарелло) – 32:25 (5x4)   4:6 Голигоски (Болди, Стил) – 33:58 (4x4)   4:7 Ривз (Голигоски, Дьюар) – 42:24 (5x5)   4:8 Хартман – 48:31 (5x5)   5:8 Бучневич (Фолк, Томас) – 54:14 (5x5)
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