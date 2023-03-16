Ларионов — о лакроссах: сегодня такие голы забиваются направо и налево

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (1:2 ОТ) рассказал о попытке нападающего нижегородцев Владислава Фирстова забить лакросс-гол в овертайме.
«Фирстов заходит на лакросс второй овертайм подряд? Мы не можем ограничивать ребят, это новое поколение игроков, которые выросли на этих трюках. Если у тебя есть время и мастерство, чтобы это исполнить, почему бы и нет? Он был близок, чтобы забить. Надеюсь, в следующих матчах повезёт.
В наше время в НХЛ не было такого понятия, как лакросс. Были клюшки другие. Брат моего партнёра по «Детройту» Шэнахана был выдающимся игроком в лакросс. Но он почему-то не научился у брата таким голам, бросал щелчками. Когда Гранлунд забил такой гол, это стало очень модным у мальчишек, и сегодня такие голы забиваются направо и налево», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 марта 2023
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