Главный тренер «Миннесоты» рассказал о состоянии травмированного Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал состояние 25-летнего российского нападающего Кирилла Капризова, сообщает журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Наставник «дикарей» сказал, что травмированный форвард ещё не начал заниматься на льду. Его восстановление идёт по плану — ожидается, что Капризов вернётся в строй через три-четыре недели после получения повреждения.

Российский лидер «Миннесоты» уже пропустил три встречи из-за травмы.

Всего в текущем сезоне Капризов принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 74 (39+35) очка. «Миннесота» набрала очки в 14-м матче подряд, что является клубным рекордом. За три матча без Капризова в составе клуб забросил 17 шайб.