Руссо — о последних играх «Миннесоты»: очевидно, Капризов сдерживал атакующую мощь команды
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Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» шуткой отреагировал на игру «Миннесоты Уайлд» без своей главной звезды и лидера — Кирилла Капризова. «Дикари» провели две встречи без 25-летнего российского нападающего и суммарно забили девять голов. «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) и уступила «Аризоне Койотс» (4:5 ОТ).
«Очевидно, Кирилл Капризов сдерживал атакующую мощь этой команды (подмигивающий смайлик)», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.
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