Голкипер «Сент-Луиса» прокомментировал эпизод со слетевшим шлемом после удара Овечкина

Голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер прокомментировал эпизод со слетевшим шлемом после удара форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по ходу игры между командами, а также рассказал об эмоцих после победы.
«Приехать из АХЛ и сразу попасть на Овечкина – это безумие. Но круто быть здесь, я наслаждаюсь и рад, что ребята добились сегодня победы. Все знают, какой бросок у Овечкина, я старался. Этот бросок, кажется, влетел мне в подбородок. Шайба летела со скоростью 144 км/ч? Да, ощущения не очень. Но в «Спрингфилде» у нас есть один парень, он тоже очень сильно бросает. Не скажу, что я к такому привык, но в голову мне пару раз попадало», — заявил после игры молодой голкипер.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.
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