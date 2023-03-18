Голкипер «Сент-Луиса» прокомментировал эпизод со слетевшим шлемом после удара Овечкина

Голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер прокомментировал эпизод со слетевшим шлемом после удара форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по ходу игры между командами, а также рассказал об эмоцих после победы.

«Приехать из АХЛ и сразу попасть на Овечкина – это безумие. Но круто быть здесь, я наслаждаюсь и рад, что ребята добились сегодня победы. Все знают, какой бросок у Овечкина, я старался. Этот бросок, кажется, влетел мне в подбородок. Шайба летела со скоростью 144 км/ч? Да, ощущения не очень. Но в «Спрингфилде» у нас есть один парень, он тоже очень сильно бросает. Не скажу, что я к такому привык, но в голову мне пару раз попадало», — заявил после игры молодой голкипер.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.