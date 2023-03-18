Овечкин мощнейшим броском сбил шлем с вратаря «Сент-Луиса». Видео
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.
Во второй половине третьего периода произошёл занимательный эпизод с участием российского форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. С передачи партнёра нападающий в касание нанёс бросок по воротам соперника со средней дистанции, шайба угодила в нижнюю часть головы голкипера гостей Джоэля Хофера, после чего у того слетел защитный шлем.
Напомним, на счету Овечкина в нынешнем сезоне 37 голов и 28 передач в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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