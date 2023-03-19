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29 сейвов Сорокина и пас Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Сан-Хосе»

29 сейвов Сорокина и пас Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков и был признан второй звездой матча. Российский защитник «островитян» Александр Романов отметился результативной передачей и отличным силовым приёмом в начале встречи, после которого на россиянина набросился игрок «акул» и получил две штрафные минуты.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лабанк (Кутюр, Штурм) – 07:31 (5x5)   1:1 Пажо (Сизикас) – 16:08 (4x5)   1:2 Палмьери (Мейфилд, Добсон) – 22:18 (5x5)   1:3 Пулок (Фэшинг, Энгвалль) – 25:24 (5x4)   1:4 Паризе (Романов, Пажо) – 45:19 (5x5)

В параллельной встрече «Аризона Койотс» на своей площадке обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2. Российский голкипер «койотов» Иван Просветов провёл полный матч и отразил 32 из 34 бросков по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Хайра (Катчук, Тинорди) – 00:35 (5x5)   1:1 Хэйтон (Келлер, Вялимяки) – 37:48 (5x5)   1:2 Джонс – 44:14 (5x4)   2:2 Келлер (Вялимяки, Бойд) – 46:00 (5x5)   3:2 Вялимяки (Келлер, Шмальц) – 56:48 (5x5)   4:2 Маччелли (Макбэйн, Мозер) – 59:21 (en)

В Лос-Анджелесе местные «Кингз» уступили в серии буллитов «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3. Решающий бросок реализовал российский нападающий «косаток» Андрей Кузьменко.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 10:53 (5x5)   1:1 Эдлер (Виларди) – 16:52 (5x5)   2:1 Грундстрём (Купари, Калиев) – 36:18 (5x5)   2:2 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 51:33 (5x4)   2:3 Кузьменко – 65:00
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