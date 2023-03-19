29 сейвов Сорокина и пас Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков и был признан второй звездой матча. Российский защитник «островитян» Александр Романов отметился результативной передачей и отличным силовым приёмом в начале встречи, после которого на россиянина набросился игрок «акул» и получил две штрафные минуты.
В параллельной встрече «Аризона Койотс» на своей площадке обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2. Российский голкипер «койотов» Иван Просветов провёл полный матч и отразил 32 из 34 бросков по воротам.
В Лос-Анджелесе местные «Кингз» уступили в серии буллитов «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3. Решающий бросок реализовал российский нападающий «косаток» Андрей Кузьменко.
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