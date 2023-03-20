Герсонский объяснил, почему «Авангард» позволил «Металлургу» отыграться со счёта 0:3

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал про второй матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина между «ястребами» и «Металлургом» (4:3).

«Наверное, вы в курсе, что чаще всего, когда команда выигрывает 3:0, получаются камбэки в обратную сторону. Такую статистику проводили, проверяли, это бросается в глаза. Чаще всего после того, как команда повела 3:0, внутренние резервы расслабляются, команда не с тем настроем выходит на следующий период и начинает давать возможность сопернику проявлять свои лучшие качества. Это по статистике.

Если говорить конкретно по «Авангарду», наверное, где-то дело случая — непонятный гол залетел. Потом сбросили темп. «Металлург» сыграл больше игр, времени на восстановление было значительно меньше. Если максимальные скорости включать, то время, в течение которого они могут играть интенсивные смены, сократится. К чему веду разговор. К тому, что при максимально интенсивной игре фон утомления, если он у команды был, начинает ещё больше себя проявлять.

«Авангард» в первом периоде сыграл активно, заставил соперника торопиться. Реализация большинства плюс «Металлург» не успевал довосстанавливаться, поэтому пришёл такой результат. А во втором периоде «Авангард» чуть сбросил скорость, дал сопернику возможность играть не на максимальной скорости, а запас мастерства у Магнитогорска есть. Поэтому «Металлург» получил глоток свежего воздуха и стал проявлять свои лучшие качества.

Есть другой момент. Я думаю, что такие случаи тоже встречаются. Допустим, команда максимально сыграла период, добилась результата — и на второй период у них самих не хватает сил, поскольку они себя выжали. Вполне возможно, что во втором периоде они сбросили темп не по своему желанию, а по необходимости — не смогли восстановиться функционально. Либо это решение тренера: сделали результат, теперь будем играть относительно него. Это два варианта, которые можно рассматривать: или функциональное состояние команды такое, что период они могли на максимальной скорости заставлять соперника ошибаться, а во втором сил не хватало; или это принятие решения сыграть во втором периоде по результату», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.