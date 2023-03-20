Главный тренер СКА высказался об отсутствии капитана команды Яшкина в матче с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему в третьем матче серии полуфинала Западной конференции с «Торпедо» (4:0, 3-0) не играл капитан команды Дмитрий Яшкин.

«Яшкин не играл? Конечно, это всё влияет. Каждый наш игрок обязан выходить на новый уровень, когда наш капитан не играет. Ждём его в следующей встрече. Что касается голов татарстанских хоккеистов, то в нашей команде представлены все национальности, как в Советском Союзе. Это нас объединяет. Мы можем добавить, играть ещё лучше. Никогда отдельно выделять не будем. Мы сыграли сегодня за капитана, единым кулаком», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился третий матч полуфинала Запада плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).