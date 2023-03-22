Александр Тихонов: посмотрите, какая борьба за Кубок Гагарина — НХЛ не снилось

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил решение Международной федерации хоккея продлить отстранение сборной России от международных турниров и высказал своё мнение о качестве стадионов и игры в КХЛ и НХЛ.

«Те, кто принял такое решение [об отстранении], это болваны. Я больше их никак не называю. Так и напишите: «Тихонов сказал, что вы болваны». Я бывал в Канаде на хоккее и смотрел «Монреаль» и «Торонто», поэтому могу сказать, что там нет ни одного ледового дворца, похожего на российские и белорусские.

В Северной Америке вокруг бетон, дешевизна, ни нормального буфета, ничего. Неслучайно чемпионат мира в Беларуси — 2014 был признан лучшим во всей истории, все были в восторге. Посмотрите, какой сегодня хоккей в России, какая борьба за Кубок Гагарина, какая конкуренция – НХЛ не снилось! Как только победой закончится спецоперация, тогда нас вернут и допустят до всего», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах. ИИХФ приняла это решение из-за спецоперации на Украине. Вместе с этим у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске и ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.