Форвард «Ак Барса»: «Адмирал» очень хорошо играл, они были лучше в каких-то микромоментах

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подвёл итоги серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом» (4-2). В шестом матче серии нападающий отметился дублем (3:1).

«После поражения в Казани мы поговорили, разобрали свои ошибки, сделали правильные выводы. Вышли более заряженными, больше бросали, добавили в агрессии. Все молодцы. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали на матч. Спасибо им за поддержку. Наши болельщики – шестой полевой, они всегда гонят нас вперёд, где бы мы ни были. Было непросто, но мы прошли и горды тем, что болельщики так сильно поддерживали нас на протяжении этой серии.

Ожидали, что «Адмирал» окажет упорное сопротивление в серии? Они очень хорошо играли. Нет тех, кто незаслуженно проходит первый раунд, они были лучше в каких-то микромоментах. Плей-офф состоит из микромоментов, где решают мастерство, работа, желание», — цитирует Дыняка пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Это будет четвёртая серия между ними за последние пять лет. Серия начнётся 1 апреля в Казани.