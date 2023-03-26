Форвард «Ак Барса»: «Адмирал» очень хорошо играл, они были лучше в каких-то микромоментах

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подвёл итоги серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом» (4-2). В шестом матче серии нападающий отметился дублем (3:1).
«После поражения в Казани мы поговорили, разобрали свои ошибки, сделали правильные выводы. Вышли более заряженными, больше бросали, добавили в агрессии. Все молодцы. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали на матч. Спасибо им за поддержку. Наши болельщики – шестой полевой, они всегда гонят нас вперёд, где бы мы ни были. Было непросто, но мы прошли и горды тем, что болельщики так сильно поддерживали нас на протяжении этой серии.
Ожидали, что «Адмирал» окажет упорное сопротивление в серии? Они очень хорошо играли. Нет тех, кто незаслуженно проходит первый раунд, они были лучше в каких-то микромоментах. Плей-офф состоит из микромоментов, где решают мастерство, работа, желание», — цитирует Дыняка пресс-служба казанского клуба.
«Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Это будет четвёртая серия между ними за последние пять лет. Серия начнётся 1 апреля в Казани.
- 26 марта 2023
-
14:15
-
13:56
-
13:40
-
13:24
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:38
-
12:21
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:25
-
10:55
-
10:31
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:28
-
08:11
-
08:00
-
07:50
-
07:05
-
07:01
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:16
-
06:05
-
05:52
-
05:40