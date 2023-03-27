Две передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Чикаго»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:2.
На 17-й минуте встречи Коннор Мёрфи открыл счёт. На 40-й минуте Филлип Ди Джузеппе восстановил равенство во встрече.
Третий период в матче закончился со счётом 3:1 в пользу «Ванкувера». На 53-й минуте матча отличился Элиас Петтерссон с передач Итана Бира и Андрея Кузьменко, а спустя всего ещё минуту оформляет дубль. В голевой атаке снова поучаствовал россиянин Кузьменко и Брок Бёзер. На 59-й минуте Лукас Райхель забил второй гол «Чикаго».
Брок Бёзер установил финальный счёт в матче — 4:2 в пользу «Ванкувера».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Мёрфи (Дикинсон, Катчук) – 16:01 (4x5) 1:1 Ди Джузеппе (Миллер, Хьюз) – 39:43 (5x5) 1:2 Петтерссон (Бир, Кузьменко) – 52:06 (5x5) 1:3 Петтерссон (Кузьменко, Бёзер) – 53:09 (5x4) 2:3 Райхель (Атанасиу, Джонс) – 58:18 (6x5) 2:4 Бёзер (Бир) – 58:57 (en)
Кто победит в основное время?
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