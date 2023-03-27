Две передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Чикаго»

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:2.

На 17-й минуте встречи Коннор Мёрфи открыл счёт. На 40-й минуте Филлип Ди Джузеппе восстановил равенство во встрече.

Третий период в матче закончился со счётом 3:1 в пользу «Ванкувера». На 53-й минуте матча отличился Элиас Петтерссон с передач Итана Бира и Андрея Кузьменко, а спустя всего ещё минуту оформляет дубль. В голевой атаке снова поучаствовал россиянин Кузьменко и Брок Бёзер. На 59-й минуте Лукас Райхель забил второй гол «Чикаго».

Брок Бёзер установил финальный счёт в матче — 4:2 в пользу «Ванкувера».