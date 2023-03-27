«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 27 марта, в Ярославле пройдёт шестой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Счёт в серии — 3-2 в пользу армейцев.

Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» к 34-й минуте вёл 2:0, однако упустил это преимущество и потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА, взяв верх со счётом 6:2. Четвёртая встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. В пятой игре железнодорожники оказались сильнее с минимальным счётом 1:0.

В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый.