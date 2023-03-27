Максим Сушинский: я 100 раз говорил — зачем нам этот чемпионат мира?

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский оценил предложение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова начинать и завершать сезон в КХЛ позже.

«Я 100 раз говорил — зачем нам этот чемпионат мира? Из НХЛ на чемпионат мира едут те, кто вылетел из плей-офф, и у нас то же самое надо делать. Проводить в КХЛ 80-90 игр, пускай люди ходят на хоккей, пускай ребята играют. Чем больше игр, тем больше интереса.

Получается, что сейчас март, а больше половины игроков КХЛ уже в отпуске. А какая-то половина уже в феврале закончила. И что они полгода делают до начала нового сезона? Тренируются. Зачем тренироваться, когда лучше играть? И зрители будут смотреть, и командам интереснее.

А когда сборную допустят на чемпионат мира, тогда в ней будут играть те, кто не участвует в плей-офф. К ним присоединятся игроки из команд, которые вылетят из кубка в КХЛ и НХЛ. Не вижу никакой проблемы. В НХЛ же играют до середины июня.

Для России чемпионат мира — священный турнир? Да, слушайте, конечно, это знаковый турнир для России. Но у нас сейчас не такой серьёзный уровень хоккея, что мы должны держаться за кого-то. Понятно, что 90 процентов сборной — это СКА и ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Заменят их другие в сборной, ничего страшного. Главное же, чтобы мы Олимпиаду выиграли, вырастили как можно больше хороших игроков, чтобы была конкуренция в России. А то уровень КХЛ настолько упал, что ребят опускают вниз, в другую лигу, а они там не могут играть на уровне молодёжи. Это тоже показатель развития КХЛ», — приводит слова Сушинского «РБ Спорт».

Ранее Ларионов заявил, что после продления отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2023/2024 ФХР должна запустить процесс выхода из состава ИИХФ.