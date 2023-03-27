Будущее главного тренера Лавиолетта в «Вашингтоне» под вопросом, переговоры приостановлены

Инсайдер и журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thought рассказал о ситуации с главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» Питером Лавиолеттом.
Как отмечает североамериканский обозреватель, в руководстве «столичных» не уверены в кандидатуре нынешнего наставника, чьё будущее в команде покрылось туманом.
В начале года «Вашингтон» проводил переговоры с Лавиолеттом о заключении нового соглашения, однако сейчас все разговоры застопорились.
Отметим, что сейчас «столичные» занимают лишь 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 76 баллов после 74 встреч. До конца регулярного чемпионата осталось восемь матчей, а «Вашингтон» отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков.
Лавиолетт возглавляет «Кэпиталз» с 2020 года. За это время он дважды выводил «Вашингтон» в плей-офф, но оба раза команда вылетала в первом раунде.
- 27 марта 2023
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