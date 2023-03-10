«Часы всегда тикают». Овечкин не стал молчать о патовой ситуации «Вашингтона»

19 февраля «Вашингтон» проиграл «Каролине». Ещё через три дня, 22 февраля, уступил «Детройту». Эти поражения стали четвёртым и пятым подряд.
24 февраля «Кэпиталз» начали массовую распродажу, отправив Дмитрия Орлова и Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». После этого стало понятно, что боссы «Вашингтона» смирились с участью команды в нынешнем сезоне и взяли курс на перестройку.
Это вызвало много вопросов. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан уже высказался о перестановках в клубе. Теперь настал черёд Александра Овечкина прервать молчание — и он заговорил.
«Мы все знаем, что это бизнес, — сказал Овечкин об уходе Орлова и Хэтэуэя. — Но тяжело терять друзей и очень хороших хоккеистов».
Александр Овечкин и Дмитрий Орлов
Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС
Меньше шести дней понадобилось Маклеллану, чтобы избавиться от Орлова, Хэтэуэя, Ларса Эллера, Маркуса Юханссона и Эрика Густафссона в рамках стратегии «перестройка на лету». Это был первый шаг — обмен ветеранов в возрасте 30+ лет с истекающими контрактами на игроков помоложе и драфт-пики, которые летом можно будет отдать в ходе обменов.
«Встречи с Маклелланом в его офисе продолжатся, но я гораздо лучше понял план во время бесед. Я понимаю, почему это происходит, — сказал Овечкин. — Вся команда понимает, почему это происходит».
Это происходит потому, что даже математика не особо воодушевляет «Вашингтон» в контексте разговора о плей-офф. «Столичные» остаются на 11-м месте в Восточной конференции и с каждым матчем всё больше отстают от топ-8. Конечно, в их составе есть звёздная Восьмёрка, но в клубе мечтают и о другой восьмёрке — в числе прошедших в плей-офф.
А пока что «Вашингтон», проведя больше всех матчей среди претендентов на заветную позицию — 66, отстаёт от топ-8 на пять очков. Заклятые враги из «Питтсбурга», оставляющие за собой восьмую строчку, сыграли на две встречи меньше.
«Мы должны продолжать пробивать себе путь, — сказал Овечкин, — а там посмотрим».
После шикарной серии из 11 побед в 15 матчах в декабре «Вашингтон» за следующие два месяца одержал лишь восемь побед в 23 встречах — при 14 поражениях в основное время. Этот результат стал худшим в лиге с начала года. Это не единственная причина спада; тут впору говорить о слиянии причин — включая, помимо прочего, только вернувшихся после длительных травм нападающих из топ-6 Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона, которые не успели набрать форму, тяжёлую травму лучшего защитника Джона Карлсона и иссякший запал остальных игроков.
«Очевидно, это не то, чего хочет команда или болельщики», — сказал Овечкин.
Маклеллан в интервью DC101 намекнул, что разговоры один на один с Овечкиным были трудными, но необходимыми.
«Ови хочет побеждать, — сказал Маклеллан в понедельник в программе Elliot in the Morning. — Он хочет быть конкурентоспособным. Я не думаю, что он рад тому, что Орлов и Хэтэуэй ушли. Я просто рассказал ему о причинах того, что мы сделали, и о том, что, на наш взгляд, придётся сделать.
Важно донести до него, чего мы пытаемся достичь. Не знаю, рад ли он этому. Он больше склонен говорить: «Посмотрим, что сейчас произойдёт».
Овечкин согласился с мнением Маклеллана по поводу того, как он переварил новости.
«Ты всегда думаешь: «Окей, какой следующий шаг? Кто будет в команде? Кого собираются обменять? Кого переподпишут?»
Но, — добавил он, — я не генеральный менеджер».
«Не принимайте комментарий Овечкина за отчуждённость, — пишет журналист The Athletic Тарик Эль-Башир. — По словам его близких, он вовлечён в дела и находится на связи как никогда прежде. После этого сезона у него по контракту останется ещё три года, он мотивирован своей погоней за рекордом Уэйна Гретцки. Но прежде всего им движет желание побороться за второй Кубок Стэнли».
Овечкин также верит в то, что каждый должен заниматься своим делом.
«В отличие от некоторых суперзвёзд, — продолжает Эль-Башир, — Овечкин в основном остаётся в стороне от кадровых решений «Кэпс», если только в клубе не спрашивают его мнения. Для него всё работает так: генеральные менеджеры управляют, тренеры тренируют, а игроки — играют».
Александр Овечкин
Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС
Эту позицию повторил и сам Овечкин.
«Я не знаю, что они собираются делать, — сказал он, пожимая плечами. — Сначала посмотрим, чем закончится наш сезон».
На вопрос, верит ли он, что план Маклеллана является правильным, чтобы вернуть «Кэпс» в нужное русло, Овечкин ответил: «Надеюсь на это. Я более чем уверен, что Бэки чувствует то же самое — Ош, Карли, Кузи, Вилли (имеются в виду Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Том Уилсон. — Прим. «Чемпионата»).
Всё дело в доверии, — добавил он, — и в том, что произойдёт».
«Посмотрим, что произойдёт» — это отсылка к межсезонью и, в частности, к рынку свободных агентов и обменам, которые Маклеллан намерен активно использовать для изменения состава. Опытный генеральный менеджер полагает, что у него есть место под потолком зарплат для подписания свободных агентов. У него также есть 11 пиков в раундах с первого по третий в течение следующих трёх сезонов, и их он также может использовать в переговорах по обменам.
«Моё внимание будет сосредоточено на том, что происходит на льду, и на том, чтобы помочь «Кэпс» в девятый раз подряд выйти в плей-офф. Мы всё ещё боремся за него. Мы всё ещё пытаемся пройти дальше. Ты никогда не знаешь, что произойдёт. Посмотрите на наши звенья — да, мы потеряли ключевых защитников, ключевых нападающих, но мы также приобрели пару очень сильных игроков.
Нам просто нужно пытаться выигрывать матчи и выйти в плей-офф», — сказал Овечкин.
«Вашингтон» всё ещё может пробиться в топ-8. Это будет непросто, но математика, с каждым разом усложняющая жизнь «столичным», всё-таки сохраняет их надежду в живом состоянии.
«Пока мы всё ещё в гонке, я не собираюсь тратить много сил на размышления о том, что может произойти этим летом. Это сфера ответственности генерального менеджера.
Моя работа состоит в том, чтобы оставаться топовым снайпером, потому что с возрастом это не становится легче. Часы всегда тикают», — заключил Овечкин.
До конца регулярного чемпионата осталось 17 матчей. До зоны плей-офф — пять очков. И впереди ещё минимум по матчу практически с каждым прямым конкурентом. Получится ли у Овечкина вытащить «Вашингтон» в плей-офф?
Что ж. Посмотрим, что произойдёт.
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