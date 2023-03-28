Агент Порядина: Павлу было предложение поиграть в швейцарском чемпионате в конце сезона

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина, рассказал об интересе со стороны клубов и лиг к своему клиенту.

«Павел Порядин вышел на рынок в статусе ограниченно свободного агента. Не секрет, что «Нефтехимик» сейчас общается с разными клубами КХЛ. Что там хотели бы получить в обмен на Порядина, других игроков или денежную компенсацию, нужно узнавать в Нижнекамске.

А что касается интереса из Швейцарии и НХЛ, то я подтверждаю, что он есть. Было предложение поиграть в швейцарском чемпионате в конце сезона, если бы «Нефтехимик» не вышел в плей-офф.

У самого Порядина есть желание попробовать себя в НХЛ? Такая мысль у Паши витает в голове, и приятно, что на него обратили внимание в НХЛ. Но пока нет определённости и окончательного решения, что туда надо ехать.

Швейцарию в каком случае будем рассматривать? К примеру, может получиться, что «Нефтехимик» даст предложение, которое нас не устроит, а другие клубы не договорятся с Нижнекамском. В этом случае есть возможность поиграть год в Европе, а потом вернуться в КХЛ в статусе неограниченно свободного агента», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В завершившемся для нижнекамской команды сезоне форвард принял участие в 67 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 37 (22+15) очков. В плей-офф Порядин сыграл шесть матчей, в которых записал на свой счёт 4 (2+2) очка.