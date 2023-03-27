Нападающий «Нефтехимика» Порядин прокомментировал информацию об интересе «Вашингтона»

Форвард «Нефтехимика» Павел Порядин прокомментировал слухи о заинтересованности команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
«Интерес от «Вашингтона»? Постоянно кто-то интересуется. То один клуб НХЛ, то другой, не говоря уже про клубы КХЛ. Мой контракт с «Нефтехимиком» истекает 30 апреля, и никто из «Вашингтона» на меня не выходил. Это факты», — приводит слова Порядина «Татар-информ».
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой в услугах 26-летнего хоккеиста заинтересован «Вашингтон». В конце апреля у Порядина заканчивается контракт с «Нефтехимиком». Нападающий может стать ограниченно свободным агентом. В завершившемся для нижнекамской команды сезоне форвард принял участие в 67 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 37 (22+15) баллов. В плей-офф Порядин сыграл шесть матчей, в которых записал на свой счёт 4 (2+2) очка.
- 27 марта 2023
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