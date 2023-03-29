Галлан — об игре Тарасенко и Кейна с «Коламбусом»: их выступление было выдающимся

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан остался очень доволен игрой нападающих Владимира Тарасенко и Патрика Кейна. Форварды впервые после обмена забили голы в одной игре за «синерубашечников» в матче с «Коламбусом» (6:2).
«Я думаю, что они оба хотели бы больше участвовать в нападении, набирать больше очков, но я в восторге от того, что увидел сегодня. Я имею в виду, что они показали несколько отличных моментов. В первом периоде их игра была выдающейся. Я знаю, что они будут там. Они оба опытные кубковые бойцы, оба выиграли Кубок Стэнли. Они играют отлично, и наша команда несомненно стала сильнее с их приходом», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.
В 13 матчах за «Рейнджерс» Кейн набрал 9 (5+4) очков. Тарасенко за 23 матча отметился 15 (6+9) набранными баллами.
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