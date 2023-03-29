Два очка Панарина и гол Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0).

Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи — отличился Филип Хитил, выведя «Рейнджерс» вперёд. На седьмой минуте встречи Владимир Тарасенко удвоил преимущество хозяев в счёте, а на девятой минуте Патрик Кейн стал автором третьей шайбы команды из Нью-Йорка в этом матче.

На 12-й минуте усилиями Кирилла Марченко «Коламбус» отыграл одну шайбу, а за полминуты до первого перерыва Джонни Годро сократил отставание до минимума.

В концовке второго периода Артемий Панарин вновь удвоил преимущество «Рейнджерс», а в третьем периоде отметился голевой передачей — Артемий ассистировал Мике Зибанеджаду. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Винсент Трочек — 6:2.