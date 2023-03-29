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Два очка Панарина и гол Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Два очка Панарина и гол Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0).

Счёт в матче был открыт на шестой минуте встречи — отличился Филип Хитил, выведя «Рейнджерс» вперёд. На седьмой минуте встречи Владимир Тарасенко удвоил преимущество хозяев в счёте, а на девятой минуте Патрик Кейн стал автором третьей шайбы команды из Нью-Йорка в этом матче.

На 12-й минуте усилиями Кирилла Марченко «Коламбус» отыграл одну шайбу, а за полминуты до первого перерыва Джонни Годро сократил отставание до минимума.

В концовке второго периода Артемий Панарин вновь удвоил преимущество «Рейнджерс», а в третьем периоде отметился голевой передачей — Артемий ассистировал Мике Зибанеджаду. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Винсент Трочек — 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хитил (Лафреньер, Миллер) – 05:23 (5x5)   2:0 Тарасенко (Шнайдер, Харпур) – 06:50 (5x5)   3:0 Кейн (Трочек, Крайдер) – 08:00 (5x5)   3:1 Марченко (Рослович, Годро) – 11:45 (5x4)   3:2 Годро (Дженнер, Кристиансен) – 19:31 (5x5)   4:2 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 37:36 (5x4)   5:2 Зибанеджад (Панарин) – 54:27 (5x5)   6:2 Трочек (Лафреньер) – 56:21 (en)
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