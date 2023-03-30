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Радулов стал лидером по ожидаемым голам и выигранным единоборствам во 2-м раунде плей-офф

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов стал лидером по ожидаемым голам и выигранным единоборствам во втором раунде плей-офф, сообщает официальный сайт КХЛ.

Топ-5 игроков по ожидаемым голам выглядит следующим образом:

1. Александр Радулов («Ак Барс») – 3,6 xG.

2. Рид Буше («Авангард») – 2,2.

3. Максим Берёзкин («Локомотив») – 1,8.

4. Павел Карнаухов (ЦСКА) – 1,7.

5. Артём Лукоянов («Ак Барс») – 1,6.

Топ-5 игроков по выигранным единоборствам выглядит так:

1. Александр Радулов («Ак Барс») – 70.

2. Георгий Иванов («Локомотив») – 68.

3. Артур Каюмов («Локомотив») – 66.

4. Александр Полунин («Локомотив») – 65.

5. Илья Сафонов («Ак Барс») – 61.

Всего в плей-офф 36-летний нападающий сыграл 12 матчей, в которых набрал 11 (7+4) результативных баллов.