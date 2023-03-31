Крис Крайдер вышел на пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу по итогам встречи одержали хозяева со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

В составе гостей единственной шайбой отметился нападающий Крис Крайдер, забросивший свою 262-ю шайбу за карьеру в клубе и лиге. Благодаря этому выступающий на протяжении всей карьеры в НХЛ за «синерубашечников» 31-летний Крайдер вышел уже на пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», догнав легенду клуба Вика Хэдфилда.

Клубный рекорд принадлежит Роду Жильберу (406), далее располагаются Жан Рателль (336), Адам Грэйвз (280) и Энди Бэтгейт (272).