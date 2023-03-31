Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук покинул свой пост
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Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что Харчук уволился по собственному желанию.
Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя Владимира Газизова. Московское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону, и в ближайшее время будут сформированы тренерские штабы основной и молодёжной команд бело-голубых.
Напомним, московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда. Бело-голубые попали в плей-офф на «Торпедо» и проиграли нижегородцам серию в шести матчах со счётом 2-4. Три заключительные встречи серии ушли в овертайм, в каждом из которых динамовцы уступили подопечным Игоря Ларионова.
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