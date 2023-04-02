Россиянин Данил Гущин дебютирует в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс»

Российский нападающий Данил Гущин дебютирует в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в составе «Сан-Хосе Шаркс» в матче с «Аризоной Койотс». Об этом сообщает журналист Шенг Пенг на своей странице в социальной сети со ссылкой на слова главного тренера команды Дэвида Куинна.

Гущин был выбран «Сан-Хосе» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году под общим 76-м номером. Нынешний сезон Данил проводил в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» в чемпионате АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда».

В 61 матче регулярного чемпионата АХЛ Гущин набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «-20».

Гущин является воспитанником «Динамо» и ЦСКА. Вместе с юниорской сборной России Данил завоевал серебряные медали на чемпионате мира 2019 года.

«Сан-Хосе» занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ в Западной конференции.