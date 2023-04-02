Покер Вераге помог «Флориде» разгромить «Коламбус»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).
Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте — отличился Сэм Райнхарт. На 18-й минуте Картер Вераге удвоил преимущсетво гостей в счёте.
На старте второго периода Вераге оформил дубль, а на 27-й минуте — хет-трик, забросив уже четвёртую шайбу команды в матче.
На 49-й минуте встречи отличился Ник Казинс, доведя счёт до разгромного, а на 520й минуте снова отличился Вераге, оформив покер. Точку в матче на 55-й минуте поставил Эрик Стаал.
Ассистентским хет-триком отметился Александр Барков.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 12:03 (5x4) 0:2 Вераге (Форслинг, Барков) – 17:29 (5x5) 0:3 Вераге (Экблад, Дюклер) – 20:18 (5x5) 0:4 Вераге (Монтур, Дюклер) – 26:34 (5x5) 0:5 Казинс (Стаал, Райнхарт) – 48:34 (5x5) 0:6 Вераге (Дюклер, Барков) – 51:18 (5x5) 0:7 Стаал (Райнхарт, Ломберг) – 54:16 (5x5)
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