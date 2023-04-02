Покер Вераге помог «Флориде» разгромить «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).

Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте — отличился Сэм Райнхарт. На 18-й минуте Картер Вераге удвоил преимущсетво гостей в счёте.

На старте второго периода Вераге оформил дубль, а на 27-й минуте — хет-трик, забросив уже четвёртую шайбу команды в матче.

На 49-й минуте встречи отличился Ник Казинс, доведя счёт до разгромного, а на 520й минуте снова отличился Вераге, оформив покер. Точку в матче на 55-й минуте поставил Эрик Стаал.

Ассистентским хет-триком отметился Александр Барков.