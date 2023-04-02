Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Натан Маккиннон, отметившийся дублем, Логан О'Коннор, Микко Рантанен (в пустые ворота), а также российский нападающий Валерий Ничушкин. Его соотечественник, голкипер Александр Георгиев совершил 26 спасений.

У гостей забивали Тайлер Сегин и Джо Павелски.

После этого матча «Колорало» расположился на втором месте турнирной таблицы Центрального дивизиона, имея в своём активе 96 очков. «Даллас» находится на третьем месте, набрав столько же очков.