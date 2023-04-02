Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Натан Маккиннон, отметившийся дублем, Логан О'Коннор, Микко Рантанен (в пустые ворота), а также российский нападающий Валерий Ничушкин. Его соотечественник, голкипер Александр Георгиев совершил 26 спасений.
У гостей забивали Тайлер Сегин и Джо Павелски.
После этого матча «Колорало» расположился на втором месте турнирной таблицы Центрального дивизиона, имея в своём активе 96 очков. «Даллас» находится на третьем месте, набрав столько же очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Маккиннон (Рантанен) – 08:54 (5x5) 2:0 О'Коннор (Кольяно) – 26:04 (5x5) 2:1 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 31:54 (5x4) 3:1 Маккиннон (Рантанен, Комфер) – 39:48 (5x4) 4:1 Ничушкин (Рантанен) – 56:52 (en) 4:2 Павелски (Робертсон, Хейсканен) – 58:44 (5x4) 5:2 Рантанен – 59:48 (en)
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