Нападающий «Флориды» Вераге, оформив покер, повторил клубные достижения Павла Буре

Нападающий «Флориды» Картер Вераге стал автором покера в матче с «Коламбусом» и помог разгромить соперника со счётом 7:0.

В истории «Флориды» лишь два хоккеиста оформляли покер — Павел Буре (2000 и 2001 годы) и Марк Пэрриш (1998). Также Вераге стал первым хоккеистом «Пантерз» за последние 22 года, кому удалось забросить минимум 40 шайб за регулярный сезон в составе флоридского клуба. Ранее этим достижением отметился Буре в сезоне-200/2001, забросив 59 шайб в составе «Флориды».

В текущем сезоне на счету Вераге 70 (40+30) очков в 76 матчах.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).