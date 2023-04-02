Макдэвид: недостаточно слов, чтобы описать, насколько хорош Драйзайтль

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался об игре своего партнёра по команде Леона Драйзайтля. Немецкий форвард оформил хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:0) и в третий раз за карьеру добрался до отметки в 50 заброшенных шайб за сезон.
«Не каждый день увидишь, что кто-то забивает 50 голов и зарабатывает 100 очков практически каждый год, проведённый в лиге. Это действительно впечатляет. У меня недостаточно слов, чтобы описать, насколько хорош Драйзайтль. Он реально разрывает, и сегодня он это показал.
Было удивительно наблюдать за его прогрессом на протяжении всей нашей карьеры. Он превратился из парня, который в основном раздаёт передачи, в немного более бросающего, а затем, очевидно, в того и другого. Он может обыграть вас любым способом», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
Всего в текущем сезоне немец набрал 120 (50+70) очков.
- 2 апреля 2023
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