Драйзайтль стал третьим хоккеистом, забившим 50 голов в текущем сезоне НХЛ
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил хет-трик в матче с «Анахаймом» и помог разгромить соперника со счётом 6:0. В текущем сезоне на счету немецкого форварда стало 50 заброшенных шайб.
Таким образом, Драйзайтль стал третьим хоккеистом в текущем сезоне, кому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб. Ранее это сделали капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого сейчас 62 гола, и форвард «Бостона» Давид Пастрняк, к текущему моменту забивший 56 голов. Близки к этому достижению нападающий «Колорадо» Микко Рантанен (49 голов) и форвард «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт (48 голов).
Отметим, что это уже третий сезон для Драйзайтля, в котором он забивает минимум 50 голов. Всего в текущем сезоне немец набрал 120 (50+70) очков.
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