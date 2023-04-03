Гол Марченко в овертайме принёс «Коламбусу» победу в матче с «Оттавой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Кент Джонсон, Эрик Робинсон, Бун Дженнер и российский нападающий Кирилл Марченко, который забил победный гол в овертайме. Также на счету Марченко результативная передача.
За «Оттаву» забивали Дилан Гэмбрелл, Марк Кастелиц и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Коламбус» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Оттава», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Джонсон (Байройтер, Годро) – 02:41 (5x4) 1:1 Гэмбрелл (Бреннстрём) – 04:00 (5x5) 2:1 Робинсон (Бемстрём, Ричардс) – 04:05 (5x5) 2:2 Кастелиц (Клевен) – 09:26 (5x5) 2:3 Дебринкэт (Грейг) – 14:46 (5x5) 3:3 Дженнер (Марченко, Суизи) – 54:11 (5x5) 4:3 Марченко (Годро) – 60:16 (3x3)
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