Гол Марченко в овертайме принёс «Коламбусу» победу в матче с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Кент Джонсон, Эрик Робинсон, Бун Дженнер и российский нападающий Кирилл Марченко, который забил победный гол в овертайме. Также на счету Марченко результативная передача.

За «Оттаву» забивали Дилан Гэмбрелл, Марк Кастелиц и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Коламбус» прервал четырёхматчевую серию поражений. «Оттава», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.