Шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Эндрю Манджапане, Трой Стечер, Милан Лучич, Майкл Стоун, а также российский защитник Никита Задоров.

В составе гостей дубль на свой счёт записал Фрэнк Ватрано, ещё по разу отличились Макс Комтуа и Скотт Харрингтон.

После этого матча «Калгари» с 87-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм», в свою очередь, имеет в своём активе 56 баллов и замыкает турнирную таблицу. Перед игрой команды занимали в таблице те же места.