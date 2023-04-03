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Шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм»

Шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Эндрю Манджапане, Трой Стечер, Милан Лучич, Майкл Стоун, а также российский защитник Никита Задоров.

В составе гостей дубль на свой счёт записал Фрэнк Ватрано, ещё по разу отличились Макс Комтуа и Скотт Харрингтон.

После этого матча «Калгари» с 87-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм», в свою очередь, имеет в своём активе 56 баллов и замыкает турнирную таблицу. Перед игрой команды занимали в таблице те же места.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ватрано (Зеграс, Шаттенкирк) – 04:17 (5x5)   0:2 Комтуа (Ватрано, Шаттенкирк) – 17:51 (5x5)   1:2 Манджапане (Тоффоли, Андерссон) – 20:33 (5x4)   2:2 Задоров (Юбердо, Тоффоли) – 27:12 (5x5)   3:2 Стечер (Кадри, Ритчи) – 28:18 (5x5)   3:3 Ватрано (Кэррик, Фаулер) – 29:16 (5x5)   3:4 Харрингтон (Кэррик, Комтуа) – 32:56 (5x5)   4:4 Лучич (Коулман, Уигар) – 46:26 (5x5)   5:4 Стоун (Ритчи) – 57:22 (5x5)
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