Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итог встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5).

«Мы обязаны делать свою работу и делать её хорошо. Сегодня мы сделали недостаточно. Это наша собственная работа, и мы можем и должны быть лучше», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

После этого поражения «столичные» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В регулярном сезоне «Вашингтону» осталось провести пять матчей.

В следующей встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля в 2:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 апреля.