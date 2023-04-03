Светлов назвал ключевые моменты в победах «Ак Барса» и ЦСКА в финалах конференций

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал о победах «Ак Барса» и ЦСКА в матчах с «Авангардом» (3:2 ОТ) и СКА (3:2 ОТ) соответственно и назвал ключевые моменты в этих встречах.

«Увидели очень плотный и конкурентный хоккей. Игры прошли по похожему сценарию, с интригой, с голами в конце третьего периода после снятия вратарей. Такими и должны быть финалы конференций! Мало заброшенных шайб? Это ключевые матчи сезона и это первые игры серий, которые особенно важны и в которых ведётся борьба за инициативу. Всё логично.

За счёт чего «Ак Барс» и ЦСКА вышли вперёд? За счёт мелких деталей. Плюс Казань и Москва, в отличие от соперников, недавно завершили в своих конференциях полуфинальные серии и объективно были в горячем состоянии. В первых периодах это бросалось в глаза. Фактор игрового тонуса объединил оба финала.

Когда играют команды такого уровня, всё решают мелочи. Особенно в концовках, когда соперник снимает вратаря и начинаются, скажем так, хоккейные шахматы.

В Казани на последних секундах хозяева дважды могли выбрасывать шайбу из зоны, но оба раза старались это сделать без риска, чтобы избежать проброса. А когда против тебя, наверное, лучшая тройка КХЛ, центрфорвард которой в концовках выигрывает едва ли не все вбрасывания, в этих шахматах обычно уступаешь.

В Санкт-Петербурге финал основного времени получился ещё более сложным, там был неоднозначный проброс. А затем опять ключевое вбрасывание с броском от синей линии и подставлением», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, сегодня, 3 апреля, пройдёт второй матч в серии «Ак Барс» — «Авангард». Встреча состоится в Казани и начнётся в 19:30 мск.