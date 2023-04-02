ЦСКА выгрыз победу на 103-й минуте! СКА подвела замена лезвия у вратаря?

Москвичи в седьмой раз подряд забрали у петербуржцев первый матч финала Запада.

Есть преходящее, а есть вечное. Что касается второго, то в КХЛ это встреча СКА и ЦСКА в финале Запада. Семь серий на этой стадии за последние восемь лет (без учёта ковидного года). Армейская гегемония многим не нравится, хочется чего-то свежего и нового, но что поделать, если другие клубы Запада пока не тянут планку третьего раунда?

Сергей Фёдоров выставил тот же самый состав, что и в последних двух матчах с железнодорожниками, а Роман Ротенберг сделал два изменения. После травм вернулись капитан команды Дмитрий Яшкин и Захар Бардаков. Они заменили Михаила Воробьёва и Александра Волкова.

СКА во втором раунде легко, если судить по счёту 4-0, справился с «Торпедо», после чего 10 дней отдыхал и спокойно готовился к следующему противостоянию. ЦСКА, в свою очередь, затянул серию с «Локомотивом» до семи матчей и оформил выход в финал конференции лишь в среду, и времени на подготовку к армейскому дерби было совсем немного, зато отсутствие длинной паузы должно было помочь сохранить игровой тонус.

Так и вышло – ЦСКА в матч залетел как на крыльях, а СКА долго не мог нащупать игровой ритм. Хотя первый момент создали именно хозяева – Яшкин хитрой передачей за спину вывел на бросок Гусева, но Рейдеборн не спал.

Пока петербуржцы просыпались, ЦСКА быстро открыл счёт, на это им потребовалась всего минута с копейками. Гол создал Михаил Григоренко – сначала отобрал шайбу в чужой зоне, потом, получив её снова, стал смещаться в центр и заставил всех соперников поверить, что он будет бросать сам. Уложил на лёд Дмитрия Николаева, стянул на себя Александра Никишина, который оторвался от Максима Мамина и кинулся под бросок, но 25-й номер ЦСКА отдал передачу на пустые ворота Мамину. Тому оставалось только попасть.

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Москвичи продолжили дальше гнуть свою линию – задали хороший темп, выигрывали всю борьбу, давили и давили. К середине периода СКА немного пришёл в себя, стал чаще задерживаться в чужой зоне, активно лез на пятак, но там у ЦСКА всё было очень плотно. А то, что долетало до Рейдеборна, он спокойно останавливал. Шведского вратаря можно было считать слабым звеном команды в серии с «Северсталью», но с тех пор утекло много воды, а второй раунд Рейдеборн провёл уже блестяще.

Ко второму периоду СКА окончательно включил нужные скорости, настроил прицелы и уже стал смотреться гораздо интереснее, что в итоге позволило перевернуть игру за каких-то три минуты.

Сначала ЦСКА проморгал выход один на один Святослава Гребенщикова. Он едва не запорол момент, но в итоге исполнил в стиле Никиты Кучерова, который однажды явил миру шедевральный гол без броска (а потом несколько раз его повторял). У Гребенщикова, конечно, просто шайба сошла с крюка, но какая разница, ведь всё равно получилось красиво!

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Затем Никишин исправился за свою оплошность в первом периоде, прошив Рейдеборна пушечным броском. После проигранного вбрасывания сначала именно защитник смог сохранить шайбу в зоне, а затем борьбу за неё выиграл Хуснутдинов, и вот уже СКА повёл.

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В третьем периоде хозяева сосредоточились на обороне хрупкого преимущества и почти дотерпели, но за две минуты до конца Владислав Каменев подправил выстрел Никиты Нестерова и обеспечил овертайм.

Выяснение отношений затянулось – прошёл первый овертайм, второй, начался третий… Пока ЦСКА не выгрыз победу на 103-й минуте. Неужели СКА подвела замена лезвий у вратаря? Как раз перед решающим вбрасыванием он зашёл на пит-стоп и в новых лезвиях тут же пропустил.

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Так же вечно, как сам финал Запада СКА – ЦСКА, и то, что с 2016 года в плей-офф в этом дерби побеждают исключительно московские армейцы. Со времён легендарного быковского камбэка с 0-3 петербуржцы пять раз разбивались о мощь столичных одноклубников. Порой всухую, порой в семи матчах, но результат был неизменен. Смогут ли петербуржцы прервать и неудачную серию поражений в финалах Запада? Поживём – увидим. А сегодня продолжилась другая удивительная серия – московские армейцы обязательно забирают первый матч у петербургских. Вот уже семь раз подряд.