Защитник «Авангарда» Сведберг мощным броском вывел команду вперёд в матче с «Ак Барсом»
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 17-й минуте Сергей Толчинский завёз шайбу в чужую зону и отдал передачу Арсению Грицюку. Форвард попытался выехать на пятачок. Грицюк не смог бросить, но шайба пришла к Виктору Сведбергу. Защитник, дождавшись отскока от борта, мощным броском открыл счёт в матче — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, счёт в серии — 1-0 в пользу казанской команды.
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