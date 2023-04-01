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«Ак Барс» — «Авангард» 3:2 ОТ, первый матч финала Восточной конференции плей-офф КХЛ, 1 апреля

«Авангард» отыгрался с 0:2, но уступил «Ак Барсу» в первом матче финала Востока
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кагарлицкий (А. Радулов, Войнов) – 02:57 (5x4)   2:0 Кагарлицкий (Шипачёв, Войнов) – 31:06 (5x5)   2:1 Найт (Бродхёрст, Береглазов) – 49:51 (5x4)   2:2 Найт (Телегин, Ткачёв) – 59:57 (6x4)   3:2 Панюков (Семёнов, Журавлёв) – 62:14 (5x5)

На третьей минуте Дмитрий Кагарлицкий, реализовав численное большинство, вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Радулов и Вячеслав Войнов. На 32-й минуте Дмитрий Кагарлицкий оформил дубль после эффектной передачи Вадима Шипачёва. На 50-й минуте Корбан Найт, реализовав большинство, отыграл один гол. Очки за передачи получили Алекс Бродхёрст и Алексей Береглазов. За три секунды до завершения третьего периода Корбан Найт сравнял счёт. На третьей минуте овертайма Кирилл Панюков принёс победу «Ак Барсу».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу казанцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 3 апреля. Команды также сыграют в Казани.

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