«Авангард» отыгрался с 0:2, но уступил «Ак Барсу» в первом матче финала Востока

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

На третьей минуте Дмитрий Кагарлицкий, реализовав численное большинство, вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Радулов и Вячеслав Войнов. На 32-й минуте Дмитрий Кагарлицкий оформил дубль после эффектной передачи Вадима Шипачёва. На 50-й минуте Корбан Найт, реализовав большинство, отыграл один гол. Очки за передачи получили Алекс Бродхёрст и Алексей Береглазов. За три секунды до завершения третьего периода Корбан Найт сравнял счёт. На третьей минуте овертайма Кирилл Панюков принёс победу «Ак Барсу».

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Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу казанцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 3 апреля. Команды также сыграют в Казани.